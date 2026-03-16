ATP Masters Miami: Alle Infos, TV, Auslosung, Preisgeld, Favoriten

In Miami steht das zweite ATP-Masters-1000-Turnier der Saison an. Hier findet Ihr alle Infos zur großen Sause im Hard Rock Stadium.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2026, 20:16 Uhr

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© Getty Images Jakub Mensik hat 2025 in Miami den Titel geholt

Wer spielt in Miami, wer fehlt?

Der große Abwesende wird Novak Djokovic sein. Der Vorjahresfinalist hat schon vor ein paar Tagen wegen einer Verletzung abgesagt. Ebenfalls nicht dabei ist der Langzeitverletzte Holger Rune. Ansonsten aber: volle Kapelle!

Wer sind die Favoriten in Miami 2026?

Sowohl Carlos Alcaraz wie auch Indian-Wells-Champion Jannik Sinner haben im Hard Rock Stadium schon den Titel geholt. Im engeren Favoritenkreis ist wie immer auch Alexander Zverev. Und auch Daniil Medvedev muss man nach seinen Vorstellungen in Dubai und Indian Wells dazu nehmen. Eher nicht ganz vorne zu sehen ist der Titelverteidiger Jakub Mensik.

Wer überträgt Miami 2026 im TV und Livestream?

Sky überträgt alle Matches der Männer und der Frauen aus Miami 2026. Dazu gibt es die Partien im Livestream bei WOW und bei TennisTV.com.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es nach der Papierform, dann ergeben sich in Miami folgende Viertelfinalpartien:

Carlos Alcaraz (ESP/1) Taylor Fritz (USA/6) Lorenzo Musetti (ITA/4) Alex de Minaur (AUS/5) Alexander Zverev (GER/3) Ben Shelton (USA/8) Jannik Sinner (ITA/2) Félix Auger-Aliassime (CAN/7)

Wie viel Preisgeld gibt es in Miami zu gewinnen?

Das Preisgeld für das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami teilt sich wie folgt auf (alle Angaben in US Dollar):