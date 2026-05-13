ATP Hamburg: Wildcards für deutsches Trio

Kurz vor dem Start der Bitpanda Hamburg Open (16. bis 23. Mai 2026) stehen die Wildcards für das ATP-500-Turnier am Hamburger Rothenbaum fest – und es sind tolle Nachrichten für die deutschen Tennis-Fans. Das Traditionsturnier setzt nämlich auf eine Mischung aus etablierten deutschen Spielern, vielversprechenden Nachwuchstalenten und starken Doppel-Teams.

von PM

zuletzt bearbeitet: 13.05.2026, 20:15 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff darf in Hamburg mit dem Hauptfeld planen

Wildcards für das Hauptfeld im Einzel erhalten Jan-Lennard Struff, Justin Engel sowie Diego Dedura. Während Struff seit Jahren zu den bekanntesten

deutschen Gesichtern auf der ATP-Tour zählt und über große Erfahrung auf höchstem Niveau verfügt, gelten Engel und Dedura als zwei der spannendsten Nachwuchsspieler im deutschen Tennis.

Für die Qualifikation im Einzel wurden Wildcards an Mika Petkovic, Max Schönhaus und Niels McDonald vergeben. Alle drei Talente erhalten damit

die Chance, sich auf ATP-Niveau zu beweisen und wichtige Erfahrungen vor heimischem Publikum zu sammeln.

„Es ist uns wichtig, neben etablierten Spielern auch jungen deutschen Talenten eine Plattform auf großer Bühne zu geben. Die diesjährigen Wildcards spiegeln genau diese Mischung wider – Erfahrung, Perspektive und großes Potenzial. Unsere Fans dürfen sich auf spannende Matches und einige der interessantesten deutschen Spieler der nächsten Generation wie Justin Engel und Diego Dedura freuen“, sagt Turnierdirektor Enric Molina Mur.

"Dass wir jetzt mit fünf deutschen Nachwuchstalenten in dieses Turnier gehen, für das Hauptfeld und in der Qualifikation, ist eine großartige Sache und hat es so noch nicht gegeben. Wir hoffen und sind uns sicher, dass in Hamburg die Zukunft des deutschen Tennissports aufschlägt”, so Michael Kohlmann, Chef-Bundestrainer der deutschen Herren beim DTB.

Auch im Doppel dürfen sich die Fans auf starke deutsche Paarungen freuen. Wildcards für das Hauptfeld erhalten die Teams Jakob Schnaitter / Mark Wallner sowie Hendrik Jebens / Tim Rühl. Beide Teams gehören mittlerweile zu den stärksten deutschen Doppel-Paarungen auf der Tour. Die Wildcard für die Doppel-Qualifikation geht an das Duo Max Schönhaus / Niels McDonald.

Mit einem hochklassigen Teilnehmerfeld rund um Alexander Zverev, Ben Shelton und Vorjahressieger Flavio Cobolli versprechen die Bitpanda Hamburg Open 2026 eines der sportlich stärksten Turniere der vergangenen Jahre zu werden.