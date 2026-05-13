Jack Draper und Andy Murray: Auf Rasen ein Paar (auf Zeit)

Jack Draper wird sich für die Rasensaison 2026 Andy Murray als Berater in sein Team holen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.05.2026, 11:53 Uhr

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© Getty Images Andy Murray wird Jack Draper während der Rasensaison beistehen

Andy Murray ist zurück als Coach. So lange ist es ja nicht her, da hat sich die ehemalige Nummer eins der Welt an der Seite von Novak Djokovic versucht. Mit wechselnden Erfolgen. Jetzt hat sich Murray wieder zum Dienst gemeldet. Und das an er Seite von Jack Draper.

Was auf der einen Seite eine vielversprechende Aufgabe ist, weil Draper hat zu jenen Spielern auf der ATP-Tour gehörte die das Potenzial haben, ganz vorne anzugreifen. Andererseits: Das Potenzial ist da, der Körper aber wohl nicht ganz. Aktuell pausiert Draper gerade wieder, hat seine Auftritte auf rotem Sand abgesagt, möchte aber auf Rasen wieder einsteigen. Da kann er die Ratschläge eines zweimaligen Wimbledon-Champions gut gebrauchen.

In der Saison 2026 hat Jack Draper lediglich neun Partien auf der ATP-Tour bestritten, fünf davon konnte er gewinnen. In der aktuellen Weltrangliste wird der Linkshänder, im vergangenen Jahr immerhin Champion in Indian Wells, nur noch an Position 50 geführt. Was auch für die Topspieler keine gute Nachricht ist: Denn wer möchte schon gegen einen Jack Draper früh in einem Turnier drankommen? Zumal gegen einen Draper, der von Andy Murray gecoacht wird …

