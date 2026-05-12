ATP Rom: Rublev mit Comeback-Sieg zum Duell mit Sinner

Andrey Rublev hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom das Viertelfinale erreicht, Und muss nun gegen Jannik Sinner ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2026, 21:46 Uhr

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© Getty Images Andrey Rublev muss nun gegen Jannik Sinner ran

Es hat lange nicht gut ausgesehen für Andrey Rublev gegen Nikoloz Basilashvili. Der Georgier führte mit Satz und Break, dominierte Rublev fast nach belieben. Aber der Schützling von Marat Sahin fand doch noch zurück ins Match. Und zog mit einem 3:6, 7:6 (5) und 6.2 ins Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom ein. Dort geht es nun gegen Jannik Sinner.

Der Turnierfavorit hatte gegen seinen Landsmann Andrea Pellegrino beim 6:2 und 6:3 erwartungsgemäß keine Probleme. Abgesehen von der aktuellen Form spricht auch das Head-to-Head gegen Rublev für Sinner: Da führt er nämlich mit 7:3-Siegen.

Überraschungsgast in der Runde der letzten acht ist der Spanier Martin Landaluce, der gegen Hamad Medjedovic mit 7:5 und 6:4 gewinnen konnte. Landaluce spielt im Viertelfinale entweder gegen Daniil Medvedev oder Thiago Augustin Tirante.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



