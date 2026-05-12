ATP Masters Rom: Jannik Sinner stürmt ins Viertelfinale und zieht mit Novak Djokovic gleich

Jannik Sinner hat im Achtelfinale von Rom seinen 31. 1000er-Sieg in Folge gefeiert. Damit egalisierte der Weltranglistenerste einen Rekord von Novak Djokovic.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.05.2026, 16:53 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner siegte souverän

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Jannik Sinner hat bei seinem Heimturnier in Rom scheinbar mühelos das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenerste besiegte seinen Landsmann Andrea Pellegrino in der Runde der letzten 16 souverän mit 6:2 und 6:3 und feierte auf ATP-Masters-1000-Ebene seinen 31. Sieg in Folge.

Sinner zog in der ewigen Bestenliste damit mit Rekordhalter Novak Djokovic gleich, der 2011 ebenfalls 31 1000er-Matches en suite gewonnen hatte. Sollte der Südtiroler in Rom auch seine Viertelfinalpartie für sich entscheiden, würde er zum alleinigen Spitzenreiter avancieren.

Sinner nun gegen Rublev oder Basilashvili

Gegen Pellegrino, der sich in Rom durch die Qualifikation gekämpft hatte, gelang Sinner im ersten Satz ein Blitzstart. Der 24-Jährige ging rasch mit 4:0 in Führung und ließ danach nichts mehr anbrennen. Im zweiten Durchgang hatte der Branchenprimus zunächst etwas mehr zu kämpfen, Breaks zum 4:3 und 6:3 sorgten jedoch für klare Verhältnisse.

Im Viertelfinale trifft Sinner, der im Foro Italico seinen fünften 1000er-Titel des Jahres jagt, auf Andrey Rublev oder Nikoloz Basilashvili.

Hier das Einzel-Tableau in Rom