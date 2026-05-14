ATP Masters Rom: Halbfinale! Darderi besiegt Jodar zur Geisterstunde

Luciano Darderi steht nach einem Drei-Satz-Erfolg gegen den jungen Spanier Rafael Jodar erstmals im Halbfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers. Und das ausgerechnet in Rom.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2026, 07:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Luciano Darderi steht in Rom im Halbfinale

Dass ein Italiener die Vorschlussrunde in Rom erreichen würde, davon konnte man nach den Leistungen von Jannik Sinner in den letzten Monaten ausgehen. Sinner muss aber zunächst erst einmal Andrey Rublev bezwingen (ab 13 Uhr in unserem Liveticker).

Luciano Darderi ist da schon einen Schritt weiter. Denn der Lokalmatador bezwang am späten Mittwochabend Rafael Jodar aus Spanien mit 7:6 (3), 5:7 und 6:0. Damit qualifizierte sich Darderi erstmals für ein Halbfinale bei einem Turnier der 1000er-Kategorie.

Um den Einzug ins Endspiel geht es für Darderi morgen gegen Casper Ruud. Der Norweger hatte sich gestern in einem von einer Regenunterbrechung gekennzeichneten Match gegen Karen Khachanov mit 6:1, 1:6 und 6;2 durchsetzen können.

Der letzte Halbfinalist wird heute Abend im Foro Italico ermittelt. Da trifft Daniil Medvedev auf Martin Landaluce, einen weiteren spanischen Aufsteiger.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



