Jannik Sinner verzichtet 2026 auf Wimbledon-Generalprobe

Jannik Sinner wird in diesem Jahr vor Wimbledon kein Turnier auf Rasen bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.05.2026, 14:21 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner kommt als Titelverteidiger nach London

Aktuell befindet sich Jannik Sinner ja noch in Rom auf Rekordjagd, im Hintergrund laufen aber freilich schon die Vorbereitungen auf die kommenden Wochen. Und so steht mittlerweile fest, dass der Weltranglistenerste in diesem Jahr vor dem Grand-Slam-Event in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) kein Turnier auf Rasen bestreiten wird.

Wie sein Coach Darren Cahill der italienischen Sportzeitung “Gazzetta dello Sport” bestätigte, wird Sinner nach den French Open in Paris (24. Mai bis 7. Juni) eine kurze Pause einlegen und rund zehn Tage vor Beginn des dritten Major-Turnier des Jahres in London eintreffen. Dort will und wird sich der 24-Jährige dann auf Rasen vorbereiten. Denkbar ist laut Cahill, dass Sinner in der englischen Hauptstadt ein Exhibition-Match bestreitet.

2025 war Sinner in Halle am Start

Im Vorjahr schlug Sinner kurz nach seiner bitteren Niederlage im French-Open-Finale in Halle/Westfalen auf. Beim ATP-500-Turnier in Deutschland musste sich der Südtiroler als Titelverteidiger im Achtelfinale dem Kasachen Alexander Bublik geschlagen geben.

Wenige Wochen später jubelte Sinner in Wimbledon über seinen ersten Titel im Mekka des Tennissports. Im Endspiel revanchierte sich der Italiener damals in vier Sätzen an Carlos Alcaraz. Hinter dem diesjährigen Wimbledon-Start des Spaniers steht noch ein Fragezeichen. Der Weltranglistenzweite laboriert an einer Handgelenksverletzung, wegen der er seinen Titel in Roland-Garros nicht verteidigen kann.