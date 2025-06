Roland-Garros 2025: Alcaraz dreht Wahnsinns-Finale gegen Sinner

Carlos Alcarazhat in einem fantastischen Endspiel in Roland-Garros gegenJannik Sinner mit 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3) und 7:6 (2) gewonnen. Dabei musste der Titelverteidiger im vierten Satz drei Matchbälle abwehren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.06.2025, 21:01 Uhr

Carlos Alcaraz am Sonntag in Roland-Garros

Carlos Alcaraz bleibt der König von Paris! Aber der Spanier musste gegen Jannik Sinner drei Matchbälle abwehren, ehe er sich mit 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3) und 7:6 (2) durchsetzen konnte. Für Alcaraz ist es der fünfte Titel bei einem Grand-Slam-Turnier, Sinner bleibt bei seinen bisherigen drei. Es war das längste Finale in der Geschichte der French Open.

Die Partie begann vor den Augen ehemaliger Champions wie Andre Agassi, Yannick Noah, Michael Chang oder Thomas Muster fulminant. Alcaraz gelang das erste Break zum 3:2, Sinner glich unmittelbar danach aus. Wie erwartet riskierte der Spanier um eine Nuance mehr, aber auch Jannik Sinner ging offensiv zu werke. Beim Seitenwechsel bei 4:5 musste Alcaraz kurz behandelt werden: Ein Sandkorn beeinträchtigte seine Sicht. Ob das der Grund war, warum er unmittelbar danach mit vier Fehlern ohne Not gleich sein Aufschlagspiel abgab?

Sinner behält im Tiebreak die Oberhand

Von Seiten des Sinner-Camps gab es keine Beschwerden. Zumal sich der Branchenprimus gleich das erste Aufschlagspiel von Alcaraz im zweiten Akt holte.Bis zum 5:3 ließ Sinner keine Chancen für den Rückschläger zu, dann gab er doch sein Service ab. Alcaraz glich zum 5:5 aus, das Publikum liebte diese Wendung - schließlich wollten die meisten Fans ein möglichst langes Match sehen.

Sinner schüttelte sich kurz. Und gewann den zweiten Satz im Tiebreak mit 7:4. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Stunden und zehn Minuten gespielt. Statistik am Rande: In seiner jungen Karriere hat Carlos Alcaraz noch nie einen 0:2-Satzrückstand aufholen können.

Alcaraz wehrt drei Matchbälle ab

Im dritten Durchgang schien dann früh alles in Richtung Jannik Sinner zu deuten. Denn der startete erneut mit einem Break. Dann aber startete Carlos Alcaraz durch, gewann drei Spiele in Folge. Schaffte es aber nicht, bei 5:3 auszuservieren. Wenige Augenblicke später stand es bei Aufschlag Sinner 0:40 - und Alcaraz nahm dem Italiener seinen ersten Satz im Turnier überhaupt ab.

Und dann war es das so oft beschriebene ominöse siebente Spiel, das Alcaraz zu Null abgab. Alcaraz schaltete noch einmal auf volle Offensive - aber Jannik Sinner ließ sich nicht mehr irritieren. Nach 3:43 Stunden hatte Sinner seine ersten drei Matchbälle. Aber Carlos Alcaraz wollte seinen Titel nicht so einfach an Jannik Sinner weitergeben. Im Gegenteil: Alcaraz holte sich noch einmal zwei Breakchancen. Und nutzte den ersten zum 5:5.

Wieder ging es ins Tiebreak. Sinner führte gleich mit 2:0, die Seiten wurden aber bei 4:2 für Alcaraz gewechselt. Und der Champion von 2024 rettete sich tatsächlich in den fünften Satz.

Champions-Tiebreak muss entscheiden

Die Entscheidung begann mit einem Break für Alcaraz, bei Sinner schienen sich erste körperliche Probleme abzuzeichnen. Das Game zum 3:1 fr Alcaraz brachte zwei Breakchancen für Sinner und ging nach mehr als neun Minuten eben doch an Carlos Alcaraz. Sinner gab sich nicht auf, blieb mit eigenem Aufschlag hartnäckig dran. Nach exakt fünf Stunden Spielzeit schickte sich Alcaraz an, das Match auszuservieren. Sinner eröffnete mit zwei grandiosen Returns, hatte nach einem Gegenstopp zwei Chancen zum Comeback. Und nutzte die erste.

Dass Jannik Sinner ein enges elftes Spiel mit eigenem Aufschlag gewann, überraschte zu diesem Zeitpunkt niemanden. Natürlich musste ein Match-Tibereak entscheiden - nach 5:19 Stunden Spielzeit. Alcaraz legte wie entfesselt los, führte schnell mit 7:0. Aus diesem Loch konnte sich Jannik Sinner nicht mehr befreien. Nach 5:28 Stunden hatte Carlos Alcaraz sieben Matchbälle am Stück - der erste saß.

