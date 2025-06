Roland-Garros Finale: Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz im TV, Livestream, Liveticker

Jannik Sinner trifft im Finale der French Open 2025 auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz - ab 15 Uhr im TV und Livestream via Eurosport und Discovery+ sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.06.2025, 21:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz

Hätte man das gedacht? Jannik Sinner steht nach seiner dreimonatigen Dopingsperre direkt im Finale der French Open. Und das nach nur einem Auftritt zuvor in Rom. Eingerostet? Nee. Sinner wirkt eher wie einer, der die Akkus aufgeladen hat.

In Paris ist er geradezu ins Endspiel gerauscht. Sechs Matches, sechs Siege in drei Sätzen. Unter anderem gegen den so starken Novak Djokovic im Halbfinale, gegen den er in der kritischen Phase des dritten Satzes nervenstark zwei Matchbälle abwehrte.

Sinner könnte in Paris seinen vierten Majortitel nach den Australian Open 2024 und 2025 sowie den US Open 2024 holen. Es wäre sein erster in Roland-Garros.

Alcaraz hat sich auf Sand gesteigert

Gegner Carlos Alcaraz: Ist auf Sand eigentlich der Mann, den es zu schlagen gilt.

“Carlitos” hat sich 2024 seinen Premierenerfolg in Paris erspielt, in einem hart umkämpfen Fünfsatz-Drama gegen Alexander Zverev. Mit Siegen in Monte-Carlo und Rom (da im Finale gegen Sinner) und dem Finaleinzug in Barcelona hat er sich in diesem Jahr nach einem durchwachsenen Saisonbeginn sehr gesteigert. In Paris hat er bislang vier Sätze abgegeben.

Alcaraz führt im H2H gegen Sinner

Im direkten Vergleich steht es 7 zu 4 für den Spanier. Auf Sand führt er mit 2 zu 1. Außer in Rom (7:6 (5), 6:1) war er auch im Vorjahr in Paris gegen Sinner erfolgreich (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3). Sinner indes hatte 2022 in Umag gesiegt (6:7 (5), 6:1, 6:1).

Wo kommt Sinner gegen Alcaraz im TV und Livestream?

Das French-Open-Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz ist ab 15 Uhr angesetzt. Im TV und Livestream seid ihr über Eurosport und Discovery+ dabei, wir haben den Liveticker für euch!