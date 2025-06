Zwei-Satz-Rückstand im Finale aufgeholt: Alcaraz reiht sich in prominente Liste ein

Carlos Alcaraz hat am Sonntag zum ersten Mal in seiner Karriere einen 0:2-Satzrückstand in einen Sieg gedreht - und hätte sich dafür wohl keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können als das Finale von Roland-Garros. Der Spanier reihte sich damit in eine (gar nicht so lange) Liste von Spielern ein, denen dieses Kunststück in einem Grand Slam-Finale gelang.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.06.2025, 09:59 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz konnte am Sonntag zum ersten Mal in seiner Karriere einen Zwei-Satz-Rückstand drehen

Alcaraz ist erst der neunte Spieler in der Open Era, der einen Zwei-Satz-Rückstand in einem Grand Slam-Finale aufholte und den Titel doch noch holte. Der 22-jährige Spanier bezwang Jannik Sinner in einem denkwürdigen Finale mit 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3) und 7:6(10:2) und holte sich damit seinen fünften Major-Titel, den zweiten in Folge bei den French Open.

Alcaraz darf überhaupt getrost als echter Fünf-Satz-Spezialist bezeichnet werden. Der Mann aus Murcia steht nun bei einer bemerkenswerten Bilanz von 13:1 in Fünf-Satz-Spielen, in Roland Garros sicherte er alle seiner vier bisherigen Matches über die volle Distanz für sich.

Gaudios Comeback gegen Coria

Der 22-Jährige ist der fünfte Spieler, der im Finale von Roland Garros einen Zwei-Satz-Rückstand aufholen konnte. Zuletzt gelang dies Gaston Gaudio, der Guillermo Coria im Jahr 2004 nach klarem Rückstand und der Abwehr von zwei Matchbällen noch niederrang.

Vom Beginn der Open Era 1968 bis zu Gaudios Sieg über Coria war es nur vier Männern gelungen, in einem Major-Finale einen Zwei-Satz-Rückstand aufzuholen. Jedes dieser Male gelang dies im Endspiel der French Open.

Seit den US Open 2020, als Dominic Thiem das Finale gegen Alexander Zverev drehte, gab es immerhin fünf Comebacks nach 0:2-Satz-Rückstand. Auch Jannik Sinner gelang dieses Kunststück schon einmal, nämlich im Endspiel der Australian Open 2024 gegen Daniil Medvedev. Dieses Mal gab der Südtiroler selbst einen 2:0-Satzvorsprung aus der Hand.

Comebacks nach Zwei-Satz-Rückstand in Grand-Slam-Finals

Ergebnis Turnier Björn Borg besiegte Manuel Orantes Roland Garros 1974 Ivan Lendl besiegte John McEnroe Roland Garros 1984 Andre Agassi besiegte Andrei Medvedev Roland Garros 1999 Gaston Gaudio besiegte Guillermo Coria Roland Garros 2004 Dominic Thiem besiegte Alexander Zverev US Open 2020 Novak Djokovic besiegte Stefanos Tsitsipas Roland Garros 2021 Rafael Nadal besiegte Daniil Medvedev Australian Open 2022 Jannik Sinner besiegte Daniil Medvedev Australian Open 2024 Carlos Alcaraz besiegte Jannik Sinner Roland Garros 2025