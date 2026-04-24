Handgelenksverletzung: Alcaraz verpasst French Open!

Nun ist es offiziell: Carlos Alcaraz wird an den diesjährigen French Open nicht teilnehmen können.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 18:37 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz wird seinen Titel bei den French Open nicht verteidigen können.

Tennisstar Carlos Alcaraz wird seinen Titel bei den French Open in diesem Jahr nicht verteidigen können. Wie der spanische Weltranglistenzweite am Freitag in den Sozialen Netzwerken bekannt gab, zwingt ihn seine Handgelenksverletzung am rechten Arm zu einer längeren Pause.

„Angesichts der Ergebnisse der heute durchgeführten Tests haben wir beschlossen, dass es am sinnvollsten ist, Vorsicht walten zu lassen und nicht in Rom und bei den French Open anzutreten“, schrieb Alcaraz in den Sozialen Netzwerken: „Es ist eine schwierige Zeit für mich, aber ich bin mir sicher, dass wir gestärkt daraus hervorgehen werden.“ Er wolle nun zunächst „die weitere Entwicklung abwarten“ und dann entscheiden, wann er auf den Court zurückkehren könne.

Alcaraz (22) hatte bereits das Turnier in Barcelona und das derzeit laufende Masters in Madrid wegen der Blessur am Handgelenk abgesagt. Auch beim Masters in Rom wird er nicht dabei sein. Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger hat die French Open 2024 und 2025 gewonnen.