ATP ´s-Hertogenbosch: Erster Titel! Majchrzak schlägt auch de Minaur

Kamil Majchrzak hat mit einem dramatischen 6:3, 2:6 und 7:6 (5) gegen Alex de Minaur den Titel beim ATP-Tour-250-Turnier in ´s-Hertogenbosch geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2026, 17:45 Uhr

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© Getty Images Kamil Majchrzak hat in ´s-Hertogenbosch den Titel geholt

Wer nacheinander Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev und Alex de Minaur schlägt, der hat sich seinen ersten Titel auf der ATP-Tour wirklich redlich verdient. Und genau das hat Kamil Majchrzak mit dem 6:3, 2:6 und 7:6 (5) im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in ´s-Hertogenbosch gegen de Mianur auch geschafft.

Für den Polen, der ja auch von Christopher Kas trainiert wird, war es die erste Finalteilnahme auf der “großen” Tour überhaupt.

Alex de Minaur muss dagegen auf seinen zwölften Coup warten. In diesem Jahr konnte der Australier schon in Rotterdam reüssieren.

Hier das Einzel-Tableau