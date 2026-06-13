Jannik Sinner geht vor Wimbledon neue Wege

In Halle/Westfalen tritt Jannik Sinner in diesem Jahr bekanntermaßen nicht an. Der Weltranglistenerste geht vor dem Highlight in Wimbledon neue Wege.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2026, 20:54 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner startet in Wimbledon als Titelverteidiger

Nach der großen Enttäuschung von Paris musste sich Jannik Sinner erstmal erholen. “Ich brauchte jetzt meine Zeit und muss schauen, was hier falsch lief”, hatte der Weltranglistenerste nach seinem völlig überraschenden Zweitrunden-Aus bei den French Open gesagt, ehe er sich anschließend in einer Mailänder Klink zwei Tage lang behandeln ließ.

Die Untersuchungen ergaben laut italienischen Medien keine Auffälligkeiten. Demnach steht Sinners Start in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) nichts im Wege. Die Vorbereitung auf das dritte Grand-Slam-Event des Jahres gestaltet der Südtiroler heuer etwas anders als in den vergangenen Jahren, verzichtet er diesmal doch auf ein offizielles Vorbereitungsturnier auf Rasen.

Sinner schlägt im Hurlingham Club auf

Sinner, der zuletzt drei Jahre en suite in Halle/Westfalen aufschlug, wird 2026 vor Wimbledon nur an einer Exhibition im Hurlingham Club teilnehmen. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt. Beim vom 23. bis 27. Juni stattfindenden Schaukampf im Londoner Stadtteil Fulham werden neben Sinner unter anderem French-Open-Finalist Flavio Cobolli und Cameron Norrie am Start sein.

Seine erste offizielle Partie auf Rasen wird Sinner dann am 29. Juni in Wimbledon bestreiten. Als Titelverteidiger hat der Italiener die Ehre, den Matchbetrieb am Centre Court zu eröffnen. In Abwesenheit von Carlos Alcaraz ist Sinner in diesem Jahr erneut der große Favorit auf den Turniersieg.