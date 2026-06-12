Dan Evans: Der Feingeist verabschiedet sich nach Wimbledon

Dan Evans wird seine Karriere nach dem Wimbledon-Turnier 2026 beenden. Der Brite konnte immerhin zwei Einzel-Titel auf der ATP-Tour holen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2026, 14:59 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Die einhändige Rückhand von Dan Evans war stets eine Augenweide

Andy Murray war bei all seiner Klasse schon auch jemand, der auf dem Court auch und vor allem als harter Arbeiter wahrgenommen wurde. Nun wollen wir dann Evans nicht unterstellen, dass es ihm an der Einstellung gemangelt hätte: Aber während seiner Matche hat Evans dann doch eher die feine Klinge bevorzugt. Wie es halt öfters mit einer einhändigen Rückhand der Fall ist.

Dieses filigrane Spiel hat Evans, der nach dem Wimbledon-Turnier 2026 seine Karriere beenden wird, zwei Titel eingebracht: den ersten beim 250er Anfang der Saison 2026 in Melbourne. Den zweiten und größeren dann 2023 beim 500er in Washington. Danach erreichte Evans auch sein Karriere-Hoch mit Platz 21 in den ATP-Charts.

Evans für zwölf Monate gesperrt

Ein paar Jahre davor machte Evans die wohl schwerste Zeit seiner Karriere durch: Er wurde wegen Kokain-Missbrauchs von der ITF für ein ganzes Jahr lang gesperrt. Die Rückkehr auf die Tour gab es 2018.

Die größte Ehre für ihn sei es gewesen, Großbritannien bei Olympischen Spielen und im Davis Cup zu vertreten, erklärte Evans nun in den sozialen Medien. In der laufenden Saison hat sich der mittlerweile 36-Jährige lediglich in drei Qualifikations-Wettbewerben versucht, zuletzt auch bei den French Open. Sieg ist ihm dabei keiner mehr gelungen.

