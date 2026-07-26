ATP Estoril: van Assche gewinnt Debütanten-Finale gegen Blockx

Luca van Assche hat mit einem 6:4, 4:6 und 7:5 gegen Alexander Blockx den Titel beim ATP-Tour-250-Turnier in Estoril geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.07.2026, 21:25 Uhr

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© Getty Images Luca van Assche hat das 250er in Estoril gewonnen

Was für ein Finale in Estoril! Luca Van Assche führte nach dem gewonnenen ersten Satz auch in den Durchgängen zwei und drei mit einem Break, Alexander Blockx, der Marathonmann dieser Woche, kämpfte sich immer wider zurück. So auch in der Entscheidung, wo der Belgier noch einem den Ausgleich zum 5:5 schaffte. Danach setzte sich aber der Franzose durch, der mit seinem ersten ATP-Titel auch unter die Top 50 der Weltrangliste einziehen wird.

Auch für Alexander Blockx war es das erste Finale gewesen, letztlich leistete er sich ein paar Fehler zu viel. So auch beim Matchball, als eine Vorhand von Blockx im Netz landete. Was vielleicht auch dem Umstand geschuldet war, dass er gestern bis spät in den Abend hinein noch im Einsatz war, das Match gegen Luciano Darderi noch zu seinen Gunsten drehen konnte.

Luca van Assche ist damit der zweite Premierensieger an diesem Wochenende, der insgesamt zehnte in der laufenden Saison auf der ATP-Tour. Schon gestern hat ja ebenfalls ein Franzose sein erstes Championat gefeiert - nämlich Quentin Halys bei den Generali Open in Kitzbühel.

Hier das Einzel-Tableau in Estoril

