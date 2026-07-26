„Er hat viel Ruhe reingebracht“: Draper schwärmt von Zusammenarbeit mit Murray

Seit Mai ist Andy Murray Teil des Trainerteams von Jack Draper. Im Vorfeld des ATP 500-Turniers in Washington sprach Draper nun über den positiven Einfluss, den der ehemalige Weltranglisten-Erste auf ihn ausübt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.07.2026, 17:36 Uhr

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© Getty Images Andy Murray will Jack Draper wieder zurück an die absolute Weltspitze führen.

"Andy war bisher ein unglaublicher Teil meines Teams. Er hat eine echte Ruhe gebracht", sagte Draper im Gespräch mit Sky Sports. "Er hat eine tolle Energie, und ich glaube, die Leute sehen das jetzt mehr nach seinem Ruhestand. Er ist verspielt. Wir haben also immer viel Spaß, aber er ist großartig, weil er wirklich an mich und mein Tennis glaubt.“

„Er glaubt, dass ich im Sport weit kommen kann, und, dass einer meiner größten Idole so denkt, ist etwas, worauf ich wirklich stolz sein kann und das mir Selbstvertrauen gibt. Also ja, wir sind gemeinsam auf einer Reise, und ich denke, es gibt so viele Verbesserungen in meinem Spiel und so viel, so viel, so viel, was noch kommen wird", gibt sich der 24-Jährige euphorisch.

Kampf um US Open-Wildcard

Draper ist aufgrund seiner langwierigen Verletzungsprobleme mittlerweile in der Weltrangliste auf Platz 147 zurück gerutscht, nachdem er zuvor bereits bis auf Rang 4 vorgestoßen war. Aufgrund seiner derzeitigen niedrigen Platzierung schaffte es Draper nicht in das Maindraw für die US Open 2026.

Der Brite benötigt deshalb einen produktiven nordamerikanischen Hardcourt-Swing, um möglicherweise eine Maindraw-Wildcard für das letzte Grand Slam des Jahres zu erlangen.

Derzeit weilt Draper gemeinsam mit Starcoach Murray in Washington, wo sie sich auf das ATP 500-Turnier vorbereiten.

Auftaktgegner in der US-amerikanischen Hauptstadt ist Alex Michelsen.

Hier das Einzel-Tableau in Washington