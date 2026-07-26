ATP Washington: Tsitsipas-De Minaur und Fils-Jodar als Erstrunden-Highlights

Beim anstehenden ATP 500-Turnier in Washington kommt es gleich in Runde eins zum einen oder anderen Tennis-Leckerbissen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.07.2026, 14:08 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Alex de Minaur duellieren sich in der ersten Runde in Washington.

So trifft etwa der topgesetzte Titelverteidiger Alex de Minaur zum Auftakt auf den ehemaligen Weltranglisten-Dritten Stefanos Tsitsipas, der in Washington dank einer Wildcard am Start ist.

Das Head-to-Head zwischen dem Australier und dem Griechen spricht eine eindeutige Sprache – und zwar zu Gunsten des derzeit wesentlich schlechter platzierten Spielers. Tsitsipas (derzeit Nr. 51 im Ranking) führt im direkten Duell mit dem derzeitigen Weltranglisten-Fünften nämlich mit 12:1.

Für den Sieger des Duells könnte es im Viertelfinale zu einem Aufeinandertreffen mit Jakub Mensik kommen, bevor im Halbfinale Lokalmatador Taylor Fritz warten könnte.

Fritz gegen Bergs, Jodar gegen Fils

Der an Position drei gesetzte Fritz bekommt es zum Auftakt mit Zizou Bergs zu tun, im Achtelfinale könnte es zum US-amerikanischen Duell mit Tommy Paul kommen.

Ein ebenfalls sehr interessantes Duell bahnt sich in der ersten Runde zwischen den beiden Jungstars Arthur Fils und Rafael Jodar an. Der 22-jährige Franzose hat das bisher einzige Duell gegen den 19-jährigen Spanier für sich entschieden. In Barcelona bezwang Fils Jodar heuer im Halbfinale in drei Sätzen.

Der an Nummer zwei gesetzte Ben Shelton beginnt sein Turnier indes gegen einen Qualifikanten. In der zweiten Runde könnte es zu einem Aufeinandertreffen mit Ugo Humbert kommen, im Viertelfinale wäre Frances Tiafoe ein möglicher Gegner.

Hier das Einzel-Tableau in Washington