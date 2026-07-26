Challenger Tampere: Dedura schlägt Virtanen und holt ersten Titel!

Meilenstein für Diego Dedura! Der 18-jährige Deutsche bezwang beim Challenger in Tampere im Endspiel Otto Virtanen und holte sich seinen ersten Titel auf dieser Turnier-Ebene.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.07.2026, 15:22 Uhr

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© Getty Images Diego Dedura darf sich über seinen ersten Titelgewinn auf Challenger-Ebene freuen.

Insgesamt benötigte Dedura eine Stunde und 56 Minuten, um seinen sieben Jahre älteren Kontrahenten mit 6:3, 6:7 (3) und 6:3 in die Schranken zu weisen. Lokalmatador Virtanen war als Favorit in das Match gegangen, hatte er doch die gesamte Turnierwoche nur einen Satz verloren.

Der junge Deutsche glänzte jedoch einmal mehr auf seinem Lieblingsuntergrund Sand und musste im gesamten Matchverlauf kein einziges Mal seinen Aufschlag abgeben.

Mit seinem ersten Challenger-Titel verbesserte sich Dedura im Live-Ranking um insgesamt 55 Plätze und stieß bis auf Platz 197 vor.

Hier das Einzel-Tableau in Tampere