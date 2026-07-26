waterdrop-Botschafter Jan-Lennard Struff: „Die Flaschen finde ich auch Weltklasse“

Jan-Lennard Struff und waterdrop bilden seit Jahren ein Erfolgsteam. Der deutsche Davis-Cup-Spieler zeigt sich von der gesamten Produktpalette begeistert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2026, 22:21 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff hat in Wimbledon 2026 erstmals das Viertelfinale eines Majors erreicht

Jan-Lennard Struff war eine der ganz großen Erfolgsgeschichten beim Wimbledon-Turnier 2026, der deutsche Routinier erreichte mit mehreren Comeback-Siegen in Folge erstmals das Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Event. Was in Wimbledon bedeutet: Struff ist nun Mitglied im „Final Eight Club“, der einige Privilegien mit sich bringt.

In einem anderen „Club“ spielt Struff schon länger eine tragenden Rolle: nämlich in jenem der waterdrop-Botschafter, in dem sich auch Spieler wie Taylor Fritz, Andrey Rublev, Alexander Bublik oder Yannick Hanfmann finden.

Struff mit Ideen für die waterdrop Shot Challenge

Die Produkte von waterdrop sind ständige Begleiter auf der Tour - und Jan-Lennard Struff hat ganz klare Favoriten: „Meine Lieblings-Sorte ist Grapefruit. Ansonsten mag ich auch Iced Tea Lemon und Peach sehr gerne. Das sind die Top Drei in meinem Ranking.“ Was übrigens nicht nur auf dem Tennisplatz gilt: „Sowohl im Training als auch in der Freizeit. In der Freizeit finde ich auch super, weil ich finde einfach, man trinkt ein bisschen mehr.“

Immer mit dabei: die waterdrop-Flasche - aber nicht irgendeine! „Ich habe von waterdrop eine eigene Flasche zum Geburtstag gekriegt die meine Kids die bemalt haben. Und die nehme ich häufig mit. Die Flaschen finde ich generell Weltklasse. Ich habe hier auch eine schwarze und eine grüne dabei.“

Für die waterdrop Shot Challenge hat „Struffi“ auch ein paar Ideen parat. Schließlich muss es ja nicht immer ein Tweener sein. „Rückhand-Smash finde ich auch sehr schwierig. Oder ein Stopp, der halt zurückbounced ist geil.“ Grundsätzlich sollten sich die potenziellen Teilnehmer der auch Folgendes überlegen: „Man kann ja auch ein bisschen damit spielen, gar nicht mit dem Schläger, vielleicht mit der Flasche einen Shot zu machen. Solange man die Flasche nicht kaputt macht.“

Die Gewinner dieser Challenge könnte Jan-Lennard Struff womöglich persönlich kennenlernen. Denn waterdrop schickt ja zwei ATP-Stars in den Verein derjenigen, die die kreativsten Vorschläge einbringen.

