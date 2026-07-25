Kehrt Nick Kyrgios dem Tennissport doch noch den Rücken?

Nick Kyrgios hat in seiner Karriere seine Liebe zum Basketball nie unterschlagen. Immer wieder ließ der Australier durchblicken, dass auch eine Profikarriere in diesem Sport keine Utopie sei. Aktuell scheint dieser Traum mal wieder Thema beim ehemaligen Wimbledon-Finalisiten zu sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2026, 14:50 Uhr

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© Getty Images Nick Kyrgios besucht gerne Spieler der US-amerikanischen Basketball-Liga NBA.

Böse Zungen würden sicherlich urteilen, dass Nick Kyrgios ja bereits schon seit einigen Jahren nicht mehr ernsthaft als Tennisprofi aktiv ist. Und viele Gegenargumente lieferte der Australier in der jüngsten Vergangenheit nicht. Ganze neun Matches bestritt Kyrgios in den letzten eineinhalb Jahrenim Einzel auf der Tour. Zuletzt durften sich die Fans zumindest auf ein kurzes Rasencomeback freuen.

Dass sich Nick in seiner Freizeit viel mit seiner zweiten Leidenschaft, dem Basketball, auseinandersetzt, ist seit vielen Jahren kein Geheimnis. Öffentliche Auftritte in Jerseys von NBA-Teams oder auch das ein oder andere Video am oder gar auf dem Parkett sind bei Kyrgios nicht selten. Der Traum vom Basketballprofi war dabei immer schon ein Thema.

Kyrgios möchte “Profi in zwei verschiedenen Sportarten sein”

“Eine meiner nächsten großen Ziele ist es, dass ich Profi in zwei verschiedenen Sportarten sein möchte”, äußerte sich Nick Kyrgios in einem Podcast zu seinem Traum. Kyrgios hatte bereits in jungen Jahren das Hauptaugenmerk auf eine Basketballkarriere gelegt, ließ sich dann aber von seinen Eltern überzeugen sich auf eine Laufbahn auf der Tennistour zu fokussieren.

Wann der Zeitpunkt für einen Wechsel der Sportart kommen wird, ließ Nick Kyrgios in dem Gespräch offen. Aktuell scheint die Lust auf Tennis also noch vorhanden zu sein beim verletzungsgeplagten Profi, der vor vier Jahren das Wimbledon-Finale erreichte und seitdem kaum auf der Tour zu sehen war.

Der körperliche Aspekt wäre sicherlich auch bei einem Schritt in Richtung Basketballprofi ein zentrales Thema und könnte dem Traum gar im Weg stehen. Und übrigens: Tennis kann man auch im höheren Alter wunderbar spielen. Beim Basketball wird es da schwieriger.