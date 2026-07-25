Challenger Tampere: Diego Dedura erreicht das Endspiel

Diego Dedura ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen den Franzosen Gauthier Onclin in das Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Tampere eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2026, 15:43 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Diego Dedura spielt morgen in Tampere um den Titel

Starke Leistung von Diego Dedura! Der deutsche Linkshaänder besiegte am Samstag den an Position drei gesetzten Franzosen Gauthier Onclin mit 6:2, 2:6 und 7:6 (2) und zog damit ins Endspiel des ATP-Challenger-Events in Tampere ein. Dort wird es spannend: Denn Dedura bekommt es mit Lokalmatador Otto Virtanen zu tun. Eben der hatte beim 6:2 und 6:2 gegen Maks Kasnikowski keine Probleme.

Für Dedura war es im vierten Match der erste Satzverlust, was ihn aber nicht weiter stören wird. Morgen geht es im Endspiel immerhin um 75 Punkte für die ATP-Weltrangliste. Als Favorit wird aber der an zwei gereihte Virtanen in die Partie gehen.

Hier das Einzel-Tableau in Tampere