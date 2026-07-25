ATP Estoril: Der erfolgreichste Spieler auf Sand 2026? Luciano Darderi!

Luciano Darderi hat im Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Estoril seinen 22. Matcherfolg auf Sand im Jahr 2026 gefeiert. Damit ist der der Italiener der Führende auf der Terre Battue.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2026, 07:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Luciano Darderi hat 2026 schon 22 Matches auf Sand gewonnen

Nein, Luciano Darderi hatte eigentlich kein „Recht“ darauf, Sieg Nummer 22 auf Sand in der Saison 2026 einzufahren. Denn der Italiener lag in Estoril gegen Jaime Faria, also einen Lokalmatador, im zweiten Satz schon mit 2:5 zurück. Und schaffte beim Stand von 3:5 zum letztmöglichen Zeitpunkt das Rebreak. Das brach Faria spielerisch das Genick. Am Ende hieß es 2:6, 7:5 und 6.2 für Darderi, der damit die Vorschlussrunde erreichte.

Dort geht es heute gegen Alexander Blockx. Auch der junge Belgier hatte Schwerstarbeit zu verrichten. Der junge Belgier setzte sich gegen Roman Andres Burruchaga mit 6:4, 5:7 und 6:4 durch. Für Blockx ist es das zweite Halbfinale bei einem Tour-Event, die Premiere gab es ja vor ein paar Monaten in Madrid.

Rublev verpasst den Doppel-Schlag

Das zweite Match des Samstags wird eine rein französische Angelegenheit: Es treffen nämlich Hugo Gaston und Luca van Assche aufeinander. Letzterer sorgte am Freitag für die Überraschung des Tages, eliminierte Turnierfavorit Andrey Rublev mit 3:6, 6:3 und 6:4. Rublev war mit der Empfehlung des Turniersiegs in Bastad nach Estoril gekommen.

Hugo Gaston hatte es da schon eiliger: Er gewann gegen Tiago Torres mit 6:3 und 6:4. Was für den jungen Portugiesen verschmerzbar ist - denn mit einer Teilnahme am Viertelfinale beim Heimturnier hatte Tores sicher nicht gerechnet.

Hier das Einzel-Tableau in Estoril

