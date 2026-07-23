Katie Boulter und Alex de Minaur nun als Ehepaar unterwegs

Alex de Minaur und Katie Boulter haben am vergangenen Wochenende geheiratet. Ein Lichtblick für beide in einem sportlich eher schwierigen Jahr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2026, 17:39 Uhr

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© Getty Images Katie Boulter und Alex de Minaur haben geheiratet

Das Wochenende nach Ende des Wimbledon-Turniers scheint eine ganz besondere Energie zu versprühen, schließlich haben nicht nur Katie Boulter und Alex de Minaur geheiratet, sondern auch Tommy Paul seine langjährige Begleiterin Paige Lorenze. Letztere allerdings schert aus diesem Quartett etwas aus, die frisch vermählte Mrs. Paul hat keine Ambitionen, die Tennis-Weltrangliste aufzumischen.

Eben das funktioniert bei Alex de Minaur ja eigentlich sehr gut, immerhin steht der Australier aktuell auf Platz fünf der ATP-Charts. Aber seinem ganz großen Ziel, dem Gewinn eines Majors, ist der „Demon“ gefühlt keinen Schritt näher gekommen. Zuletzt in Wimbledon gab es das Aus im Achtelfinale gegen Flavio Cobolli, de Minaur war not amused.

Das war Katie Boulter in Wimbledon schon gar nicht, es setzte gleich ein Erstrunden-Aus gegen Tyra Caterina Grant. Immerhin: Zwei Wochen davor hatte Boulter noch die Vorschlussrunde im Queen´s Club erreicht.

Bei der Hochzeit, die in der Toskana ausgetragen wurde, spielte das indes keine Rolle. Und ein paar Co-Profis feierten mit: Rinky Hijikata etwa oder auch Heather Watson und Laura Robson.

