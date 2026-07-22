Los Angeles 2028: Ivanisevic glaubt an Antreten von Djokovic

Goran Ivanisevic ist davon überzeugt, dass sein Ex-Schützling Novak Djokovic bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles spielen kann und wird.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 22.07.2026, 21:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Goran Ivanisevic traut seinem Ex-Schützling fast alles zu.

"Er sagt, er plant, bis zu den Olympischen Spielen in Los Angeles zu spielen, und das sind noch zwei Jahre entfernt. Ehrlich gesagt, wie ich ihn kenne, denke ich, dass er das mit dem Spielplan und seiner unglaublichen und einzigartigen Mentalität schafft. Es ist möglich", sagte der Wimbledon-Sieger von 2001 der kroatischen Publikation Jutarnji.

Djokovic sei schließlich immer noch absolute Wettspitze, wie sein ehemaliger Coach meint. „Selbst heute ist er direkt hinter Sinner, Alcaraz und Zverev – oder man könnte auch sagen, dass die vier von ihnen über allen anderen stehen. Warum also nicht?“, traut Ivanisevic dem Serben alles zu.

39-Jähriger immer noch wettbewerbsfähig

Der 24-fache Grand-Slam-Sieger hat selbst mehrfach signalisiert, dass er weiterhin spielen möchte, solange er wettbewerbsfähig bleibt, und hat bisher ausdrücklich erwähnt, dass er gerne bei den Olympischen Spielen in Los Angeles antreten möchte.

Obwohl er dieses Jahr 39 Jahre alt wurde, bleibt Djokovic einer der besten Spieler der ATP-Tour. 2026 erreicht er bislang unter anderem das Finale der Australian Open und das Halbfinale in Wimbledon und bewies, dass er bei den größten Turnieren immer noch zu Erfolgsläufen fähig ist. Auf einen Grand Slam-Titel muss der Serbe allerdings seit den US Open 2023 warten.