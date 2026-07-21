ATP Estoril: Frühes Aus für Stan Wawrinka - bei letztem Sand-Match

Stan Wawrinka hat im Rahmen seiner Abschiedstour in Estoril nicht gepunktet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.07.2026, 20:34 Uhr

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© Getty Images

Der Schweizer Altmeister unterlag Roman Andres Burruchaga mit 4:6, 6:4, 3:6 und musste damit seine vierte Auftaktpleite am Stück einstecken. Zuvor hatte “Stan the Man” bei den French Open, in Wimbledon und in Gstaad direkt zu Beginn verloren.

Drei Matchbälle wehrte Wawrinka noch ab, am Ende aber siegte der Argentinier. Für Wawrinka war es das letzte Sandplatzmatch seiner Karriere. „Ich bin auf Sand aufgewachsen. Ich habe auf Sand trainiert und mir Sandplatz-Turniere angesehen, daher hatte Sand für mich schon immer eine besondere Bedeutung“, sagte er im Anschluss, als er von Turnierboss Joao Zilhao geehrt wurde.

Burruchaga trifft nun auf den an fünf gesetzten Nuno Borges. Ebenfalls weiter: Ex-Top-Ten-Mann Pablo Carreno Busta. Topgesetzt in Estoril ist Andrey Rublev.

Wawrinka ist im Ranking aktuell auf Rang 118 notiert, nach seinem starken Jahresbeginn mit dem Drittrundeneinzug bei den Australian Open lief es zuletzt nicht mehr so rund.

Der dreifache Majorsieger, mittlerweile 41 Jahre alt, wird zum Ende des Jahres seine glorreiche Karriere beenden. Ein (hoffentliches) Highlight: die Teilnahme bei den US Open, wo er 2016 triumhiert hatte. Hierfür ist Wawrinka allerdings nicht direkt qualifiziert und muss auf eine Wildcard der Veranstalter hoffen.

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