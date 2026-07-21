81 Wochen und kein Ende in Sicht: Jannik Sinner steigt in elitären Kreis auf

Jannik Sinner hat den nächsten Meilenstein seiner noch jungen Karriere erreicht. Der Italiener rückte in der ewigen Bestenliste der Spieler mit den meisten Wochen als Weltranglistenerster auf den zehnten Platz vor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.07.2026, 23:59 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner thront an der Spitze der Weltrangliste

Geht es nach Brad Gilbert, zählt Jannik Sinner - wie übrigens auch Carlos Alcaraz - derzeit ja noch nicht zu den 15 besten Tennisspielern aller Zeiten. In einer nicht ganz unwesentlichen Rangliste hat sich der Südtiroler Anfang dieser Woche aber schon einmal einen Platz in den Top Ten gesichert.

Sinner trat am Montag seine 81. Woche als Nummer eins der Welt an, ließ damit Lleyton Hewitt hinter sich und belegt in der ewigen Rangliste nunmehr den alleinigen zehnten Rang. Vor ihm liegen nur mehr Novak Djokovic, Roger Federer, Pete Sampras, Ivan Lendl, Jimmy Connors, Rafael Nadal, John McEnroe, Björn Borg und Andre Agassi.

Auf Djokovic fehlen über sechseinhalb Jahre

Angesichts seines riesigen Vorsprungs von 4970 Zählern auf Alexander Zverev wird Sinner die Weltrangliste wohl noch für einige Zeit anführen. Der 24-Jährige, der zuletzt in Wimbledon seinen ersten Grand-Slam-Titel des Jahres gewann, wird deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit schon bald auch an Agassi (101 Wochen) und Borg (109) vorbeiziehen.

Bis zu Spitzenreiter Djokovic ist der Weg allerdings noch weit: Der 24-fache Grand-Slam-Sieger verbrachte unglaubliche 428 Wochen seiner Karriere als Nummer eins der Welt. Um den Serben einzuholen, müsste Sinner also noch weitere 347 Wochen - oder mehr als sechseinhalb Jahre - an der Weltranglistenspitze verbringen.

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