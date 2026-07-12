Wimbledon: Sinner verteidigt Titel mit Sieg gegen Zverev

Jannik Sinner hat mit 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3 und 6:4 gegen Alexander Zverev seinen Titel in Wimbledon verteidigt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.07.2026, 20:59 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner am Sonntag in Wimbledon

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Dass der Aufschlag in dieser Partie eine entscheidende Rolle spielen würde, das konnte niemanden überraschen. Tatsächlich gab es während des gesamten ersten Satzes nur eine einzige Breakdance, die Jannik Sinner im achten Spiel aber nicht nutzen konnte. Auch im Tiebreak ging es bis zum 8:7 für Zverev mit dem Service, dann wurde der Mut des Deutschen bei einem Vorhand-Angriff belohnt.

Der zweite Durchgang verlief noch mehr im Sinner der Aufschläger: Bis zum Tiebreak wurde kein einziger Breakball vermerkt. In der Kurzentscheidung zog Sinner allerdings schnell auf 4:0 davon. Und schaffte mit dem 7:2 den Satzausgleich.

Der dritte Akt brachte im siebenten Spiel den allerersten Breakball für Alexander Zverev. Sinner wehrte mit dem Stopp ab, Zverev rutschte beim Versuch, den Ball zu erreichen, kurz aus. Und gab aber unmittelbar im Anschluss erstmals in diesem Match seinen Aufschlag ab. Sinner servierte problemlos aus, Zverev wuchtete frustriert den Schläger in den Boden.

Nun war Alexander Zverev unter Zugzwang. Und im siebenten Spiel gab er tatsächlich seinen Aufschlag ab. Sinner bestätigte das Break, kam beim Stand von 5:4 aber

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon



