Wimbledon 2026 live: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Jannik Sinner spielen heute um den Titel in Wimbledon 2026. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.07.2026, 19:14 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Jannik Sinner bei ihrem bislang letzten Duell in Madrid

Wenige Wochen nach seinem Triumph in Roland-Garros spielt Alexander Zverev um seinen zweiten Grand-Slam-Titel. Im Finale von Wimbledon bekommt es der Deutsche mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner zu tun.

“Sobald man einmal ein Major gewonnen hat, weiß man, wie es geht, und hat das Gefühl, dass man es wieder schaffen kann”, sagte Zverev, der die jüngsten neun Matches gegen Sinner allesamt verlor. Insgesamt liegt der Südtiroler im direkten Vergleich mit 10:4 voran.

Zverev vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner gibt es ab 17 Uhr live im Livestream bei Prime.