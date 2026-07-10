Muchova oder Noskova - wer setzt die tschechische Serie fort?

Nach einem Jahr Pause wird es in Wimbledon wieder eine tschechische Siegerin geben: Karolina Muchova oder Linda Noskova.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 16:58 Uhr

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© Getty Images Karolina Muchova steht erstmals im Endspiel von Wimbledon

Karolina Muchova und Linda Noskova setzen die Erfolgsstory ihres Landes in den letzten Jahren im All England Club fort. 2011 und 2014 gewann jeweils Petra Kvitova, 2023 Marketa Vondrousova, die im Juni wegen einer verweigerten Dopingprobe für vier Jahre gesperrt worden war. Zwölf Monate später jubelte dann Barbora Krejcikova als bislang letzte Tschechin auf dem "heiligen Rasen". Zum ersten Mal seit den US Open 2017 stehen sich nun wieder zwei Spielerinnen eines Landes in einem Grand-Slam-Finale gegenüber. Damals waren dies Sloane Stephens und Madison Keys.

In Wimbledon hatte im vergangenen Jahr Iga Swiatek die kleine tschechische Serie durchbrochen. Swiatek musste sich in der aktuellen Ausgabe schon in Runde drei gegen Alexandra Eala verabschieden.

"Es war so ein großer Kampf, eine echte Achterbahnfahrt", sagte Muchova, die nach ihrem ersten Grand-Slam-Titel greift: "Es war nervenaufreibend." In einem packenden Match hatte sie sich souverän den ersten Durchgang geholt, dann drehte aber Gauff auf und erzwang den Entscheidungssatz. In diesem hatten dann beide Spielerinnen mit den Nerven zu kämpfen. Am Ende behielt Muchova in einem dramatischen Match-Tiebreak die Oberhand.

Muchova hat das einzige Treffen mit Noskova gewonnen

Muchova spielt eine überragende Rasensaison, der Erfolg gegen Gauff war bereits ihr zehnter in Serie. Im Vorfeld hatte sie bereits die Generalprobe in Bad Homburg gewonnen. In Wimbledon steht sie nun in ihrem zweiten Finale bei einem Grand Slam, 2023 hatte Muchova das Endspiel der French Open gegen die Polin Iga Swiatek verloren.

Im Anschluss zog Noskova in ihr erstes Finale bei einem Major ein. Wie Muchova hatte sie bereits vor dem Höhepunkt in London mit ihrem Titel bei den Berlin Tennis Open ein Ausrufezeichen gesetzt. In der Hauptstadt hatte sie zudem im Doppel an der Seite der Russin Ekaterina Alexandrowa gewonnen.

Viele Erfahrungswerte gibt es zwischen den beiden Finalistinnen nicht: Das einzige Aufeinandertreffen fand im vergangenen Jahr bei den US Open statt. Da gewann Karolina Muchova in drei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon