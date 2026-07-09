Wimbledon: Karolina Muchova nach Achterbahnfahrt gegen Coco Gauff erste Finalistin

Die erste Finalistin in Wimbledon heißt Karolina Muchova. Die Tschechin gewann ihre Halbfinalpartie gegen Coco Gauff nach hartem Kampf und Abwehr eines Matchballs in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 17:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Karolina Muchova besiegte Coco Gauff in drei Sätzen

Karolina Muchova ist nur mehr einen Sieg von ihrer ersten Grand-Slam-Trophäe entfernt. Die Weltranglistenneunte aus Tschechien gewann ihr Halbfinalduell gegen Coco Gauff nach Abwehr eines Matchballs mit 6:2, 1:6 und 7:6 (10) und spielt am Samstag im Finale von Wimbledon damit um den größten Titel ihres Lebens.

Muchova, die in der Vorbereitung auf Wimbledon in Bad Homburg gewonnen hatte, legte auf dem Centre Court stark los und sicherte sich den ersten Durchgang souverän mit 6:2. Danach riss bei ihr aber der Faden, weshalb Gauff nach rund 75 Minuten Spielzeit mühelos einen Entscheidungssatz erzwang.

Gauff vergibt Matchball mit Stoppfehler

In diesem gelang keiner der beiden Spielerinnen ein Break, demzufolge musste ein Champions-Tiebreak die Entscheidung bringen. Muchova lag lange in Führung, den ersten Matchball erarbeitete sich aber Gauff. Diesen vergab die US-Amerikanerin mit einem katastrophalen Stoppball.

Nach dem Seitenwechsel beim Stand von 9:9 holte sich Muchova mit einem Lob ihren ersten Matchball, diesen wehrte Gauff mit einem starken Passierball ab. Die Tschechin blieb mutig, holte sich ihren zweiten Matchball und jubelte nach 2:35 Stunden Spielzeit über den Einzug ins Endspiel.

“Es war so ein großer Kampf, eine echte Achterbahnfahrt", sagte Muchova nach dem Match im On-Court-Interview. “Es war nervenaufreibend.” In ihrem zweiten Grand-Slam-Finale nach den French Open 2023 bekommt es die 29-Jährige mit der Ukrainerin Marta Kosytuk oder ihrer Landsfrau Linda Noskova zu tun.

Das Damen-Einzel-Tableau in Wimbledon