Wimbledon Juniors: Reisach zieht ins Halbfinale ein, Eigelsbach scheitert

Vincent Reisach fehlen nur mehr zwei Siege zum Wimbledon-Titel bei den Junioren. Emily Victoria Eigelsbach schied hingegen im Viertelfinale aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 15:54 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Vincent Reisach zog ins Halbfinale ein

Vincent Reisach hat in der Junioren-Konkurrenz von Wimbledon das Semifinale erreicht. Der 17-jährige Deutsche setzte sich im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Jack Secord glatt mit 6:3 und 6:3 durch.

Im Kampf um das Endspiel bekommt es Reisach, der Anfang Juni gemeinsam mit Jamie Mackenzie die Doppel-Konkurrenz von Roland-Garros gewonnen hatte, in Jordan Lee mit einem weiteren US-Boy zu tun.

Beendet ist das Turnier hingegen für Reisachs Landsfrau Emily Victoria Eigelsbach. Die 17-Jährige verlor gegen die US-Amerikanerin Janae Preston im Viertelfinale mit 3:6 und 1:6.

Das Einzel-Tableau der Junioren in Wimbledon