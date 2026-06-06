French Open 2026: Mackenzie/Reisach gewinnen im Junioren-Doppel

Jamie Mackenzie und Vincent Reisach sorgen bei den French Open 2026 für den Titeltriumph im Junioren-Doppel-Wettbewerb.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.06.2026, 18:38 Uhr

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© (c) Youtube Jamie Mackenzie und Vincent Reisach haben den French-Open-Junioren-Doppel-Wettbewerb gewonnen

Die DTB-Talente Jamie Mackenzie und Vincent Reisach haben im Junioren-Doppel den Titel bei den French Open gewonnen. Das Duo setzte sich auf dem Court Simonne-Mathieu, dem drittgrößten Platz des Stade Roland Garros, mit 6:1, 6:4 gegen die französischen Lokalmatadoren Mathys Domenc und Daniel Jade durch.

Zuletzt hatten sich vor 24 Jahren mit Philipp Petzschner, zweimaliger Grand-Slam-Gewinner im Doppel und heutiger Jugend-Bundestrainer, und Markus Bayer ein deutsches Duo den Titel in der Junioren-Konkurrenz gesichert. Mackenzie und Reisach gewannen am Samstag souverän in nur 1:01 Stunden Spielzeit.

2025 hatte Niels McDonald in Paris im Junioren-Einzel gewonnen. Es war der erste Erfolg eines deutschen Nachwuchsspielers bei einem Grand Slam nach Alexander Zverevs Triumph elf Jahre zuvor bei den Australian Open. Im Doppel der Juniorinnen hatten sich zudem Sonja Zhenikhova und Eva Bennemann durchgesetzt.

Das Junioren-Doppel-Tabeleau in Paris