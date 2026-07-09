Wimbledon: Krawietz/Pütz verpassen das Endspiel

Der Traum vom Wimbledon-Titel ist geplatzt! Kevin Krawietz und Tim Pütz haben ihre Halbfinalpartie gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic in zwei Sätzen verloren.

von SID

zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 15:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Für Tim Pütz (l.) und Kevin Krawietz war im Halbfinale Schluss

Für Kevin Krawietz und Tim Pütz ist in Wimbledon der Traum vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel geplatzt. Das deutsche Spitzendoppel verlor am Donnerstag 6:7 (8) und 2:6 gegen Marcelo Arevalo aus El Salvador und dessen kroatischen Partner Mate Pavic und verpasste im All England den Einzug in das Finale.

Krawietz (34) und Pütz (38) hätten als erstes komplett deutsches Männer-Doppel den Titel beim Rasenklassiker holen können. Zuletzt gewann der heutige Jugend-Bundestrainer Philipp Petzschner vor 16 Jahren an der Seite des Österreichers Jürgen Melzer in Wimbledon. 1992 hatte sich Michael Stich im Doppel mit der US-Tennisikone John McEnroe durchgesetzt.

Krawietz/Pütz hatten 2024 das Finale der US Open verloren, sich wenige Monate später dann bei den ATP-Finals in Turin durchgesetzt. In Wimbledon war der zweimalige French-Open-Sieger Krawietz in diesem Jahr zudem im Mixed-Doppel an der Seite der US-amerikanischen Starspielerin Venus Williams angetreten, dabei aber schon in Runde eins gescheitert.

Das Doppel-Tableau in Wimbledon