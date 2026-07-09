Wimbledon: Überraschung! Alexander Zverev und Arthur Fery bestreiten erstes Halbfinale

Die Wimbledon-Organisatoren haben bei der Ansetzung der Herren-Halbfinalpartien für eine Überraschung gesorgt. Alexander Zverev und Arthur Fery werden am Freitag das erste Match bestreiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 15:04 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev ist gegen Arthur Fery der große Favorit

French-Open-Sieger Alexander Zverev und der britische Sensationsmann Arthur Fery werden am Freitag das Geschehen auf dem Centre Court von Wimbledon eröffnen. Anschließend bestreiten Jannik Sinner und Novak Djokovic das zweite Halbfinale. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Spielplan hervor.

Zverev und Fery werden demnach ab 13:30 Uhr Ortszeit (14:30 Uhr MESZ) das erste Finalticket untereinander ausspielen. Diese Ansetzung kommt durchaus überraschend, zogen der Deutsche und der Lokalmatador doch erst am Mittwoch ins Semifinale ein. Sinner und Djokovic absolvierten ihre Viertelfinalpartien bereits am Dienstag.

Djokovic gewann in Melbourne gegen Sinner

Ein Mitgrund für die unübliche Ansetzung könnte möglicherweise Djokovics Marathonpartie gegen Felix Auger-Aliassime gewesen sein. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger aus Serbien hatte sich im längsten Wimbledon-Viertelfinale aller Zeiten erst nach 5:15 Stunden Spielzeit im Champions-Tiebreak des fünften Satzes behauptet.

Sinner und Djokovic standen sich bereits im Vorjahr im Halbfinale gegenüber, damals gewann der Südtiroler mit 6:3, 6:3 und 6:4. Das bislang letzte Duell der beiden entschied Djokovic vor wenigen Monaten bei den Australian Open in fünf Sätzen für sich.

Das Herren-Einzel-Tableau in Wimbledon