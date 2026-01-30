Australian Open: Unfassbarer Djokovic entthront Sinner

Novak Djokovic hat in einem fantastischen Tennismatch im Halbfinale der Australian Open 2026 gegen Titelverteidiger Jannik Sinner mit 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 und 6:4 gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.01.2026, 15:32 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Freitag in Melbourne

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Fast zwei Stunden später als eigentlich geplant durften Jannik Sinner und Novak Djokovic dann doch mit dem zweiten Halbfinale bei den Australian Open 2026 beginnen. Carlos Alcaraz und Alexander Zverev hatten mit ihrem Fünf-Satz-Epos das Nachmittagspublikum bestens unterhalten, dann fand in der Rod Laver Arena erst mal ein Schichtwechsel unter den Zuschauern statt.

Als es dann endlich soweit war, erwischte der Titelverteidiger den besseren Start. Sinner ging schnell mit 3:0 in Führung, gewann den ersten Satz fast erwartet locker. Aber gerade in Melbourne lässt sich Novak Djokovic nicht so einfach nach Hause schicken. Zumal er diesmal ja ziemlich gut ausgeruht in die Partie gegen Sinner gegangen war. Bekanntlich musste Djokovic gegen Jakub Mensik gar nicht antreten, gegen Lorenzo Musetti waren es zwei verlorene Sätze und ein paar Zerquetschte, ehe der Italiener aufgeben musste. Gegen Sinner schlug Novak Djokovic aber zurück, schaffte mit offensivem Spiel den Satzausgleich.

Djokovic wehrt eine Breakchance nach der anderen ab

Und kam auch nach dem verlorenen dritten Satz wieder zurück, legte in Durchgang vier ein frühes Break vor. Im achten Spiel hatte Sinner zwei Chancen auf das 4:4, aber der zehnmalige Australian--Open-Champion stellte dennoch auf 5:3. Und servierte sich wenige Minuten später tatsächlich in einen fünften Satz.

In der Entscheidung hatte Sinner gleich einmal zwei Breakchancen zum 2:0 - aber Djokovic blieb stabil. Dasselbe Bild ein paar Augenblicke später: Erneut holte Djokovic ein 15:40 auf. Und dann war es tatsächlich der serbische Großmeister, der seine erste Chance zum Break zum 4:3 nutzte. Weil Jannik Sinner eine Vorhand seitlich ins Aus setzte. Was folgte war ein 0:40 bei Aufschlag Djokovic. Das der 38-Jährige wie selbstverständlich parierte.

Nach 4:07 Stunden Spielzeit servierte Novak Djokovic auf den Einzug in das Endspiel der Australian Open. Sinner eröffnete mit zwei Fehlern, Djokovic nur einen. Beim zweiten Matchball hatte Djokovic die Partie eigentlich schon gewonnen, entschied sich aber mit der Vorhand für die falsche Seite. Die dritte Chance aber saß.

Am Sonntag geht es also gegen Carlos Alcaraz, der sein erstes Finale bei den Australian Open bestreiten wird. Und der sich bis dorthin dann wohl von den Strapazen des Matches gegen Alexander Zverev hinlänglich erholt haben wird.



