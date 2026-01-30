Australian Open live: Jannik Sinner gegen Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Halbfinale der Australian Open auf Novak Djokovic. Das Match gibt es ab 9:30 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusOn und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 18:24 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Novak Djokovic spielen um den Finaleinzug bei den Australian Open.

Jannik Sinner und Novak Djokovic spielen um das zweite Endspielticket der Australian Open. Der Südtiroler geht als klarer Favorit in die Partie, das Novak Djokovic nur durch die verletzungsbedingte Aufgabe durch Lorenzo Musetti den Weg in die Runde der letzten vier Spieler gefunden hat.

Beide Kontrahenten treffen zum elften mal im direkten Duell aufeinander. Sechs der bisherigen zehn Begegnungen entschied Jannik Sinner für sich, der dazu die letzten fünf Matches gegen den Serben gewinnen konnte. Die letzten beiden Siege entsammten ebenfalls zwei Grand-Slam-halbfinals. In den letztjährigen Vorschlussrunden von Wimbledon und Roland-Garros siegte Sinner jeweils in drei Sätzen.

Sinner vs. Djokovic – hier gibt es einen Livestream

Hier das Einzel-Tableau der Herren