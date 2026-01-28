Australian Open: Drama in Melbourne! Lorenzo Musetti muss gegen Novak Djokovic aufgeben

Novak Djokovic steht erneut im Halbfinale der Australian Open. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger lag gegen Lorenzo Musetti klar zurück, ehe der Italiener aufgrund einer Oberschenkelverletzung aufgeben musste.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 08:07 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic darf weiterhin auf Major-Titel Nummer 25 hoffen

Sportliches Drama in Melbourne! Lorenzo Musetti musste in seiner Viertelfinalpartie gegen Novak Djokovic beim Stand von 6:4, 6:3 und 1:3 aufgeben. Der Italiener, der die Partie lange dominiert hatte, zog sich Anfang des dritten Satzes eine Oberschenkelverletzung zu und konnte anschließend nicht mehr weitermachen.

“Ich weiß nicht, was ich sagen soll", meinte Djokovic nach dem Match im On-Court-Interview. “Er war der deutlich bessere Spieler heute. Ich war auf dem Weg nachhause.” Bereits im Achtelfinale hatte der 38-Jährige von einer Verletzung profitiert, konnte Jakub Mensik am Montag doch gar nicht erst antreten.

Djokovic nun gegen Sinner?

Die Viertelfinalpartie gegen Musetti begann Djokovic mit einem Break, danach lief es beim 24-fachen Grand-Slam-Sieger aber nicht mehr rund. Der groß aufspielende Italiener dominierte das Geschehen phasenweise nach Belieben und erarbeitete sich völlig verdient eine 2:0-Satzführung, ehe er von seinen Adduktoren im rechten Oberschenkel gestoppt wurde.

Djokovic, der sich nach dem zweiten Satz aufgrund einer großen Blase am rechten Fuß selbst behandeln ließ, hat damit weiterhin die Chance auf seinen 25. Grand-Slam-Titel. Im Halbfinale am Freitag bekommt es der langjährige Weltranglistenerste mit Jannik Sinner oder Ben Shelton zu tun.

Das Einzel-Tableau in Melbourne