Australian Open: Alle Neune! Jannik Sinner lässt Ben Shelton im Viertelfinale keine Chance

Der Titel-Hattrick ist für Jannik Sinner bei den Australian Open weiterhin möglich. Im Viertelfinale hatte der Weltranglistenzweite mit Ben Shelton keine Probleme.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 12:30 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ließ gegen Ben Shelton nichts anbrennen

Der zweifache Titelverteidiger Jannik Sinner steht bei den Australian Open auch 2026 in der Vorschlussrunde. Der Weltranglistenzweite besiegte den US-Amerikaner Ben Shelton im Viertelfinale locker mit 6:3, 6:4 und 6:4. Damit stehen bei den Herren die Top vier der Setzliste geschlossen im Halbfinale. ""Ich bin sehr happy über meine heutige Leistung". sagte Sinner nach der Begegnung.

Sinner hatte mit dem aufschlagstarken Shelton einmal mehr kaum Probleme und feierte gegen den 23-Jährigen seinen neunten Sieg in Folge. Bemerkenswert: In all diesen Partien blieb der vierfache Grand-Slam-Sieger ohne Satzverlust. Die erste Partie zwischen den beiden war 2023 in Shanghai an Shelton gegangen.

Sinner trifft im Halbfinale auf Djokovic

Von einer neuerlichen Überraschung war Shelton am Mittwoch weit entfernt. Die Nummer sieben der Welt konnte mit Sinner von der Grundlinie kaum mithalten und schaffte trotz einer alles andere als überzeugenden Serviceleistung des Südtirolers kein einziges Break. Nach 2:23 Stunden Spielzeit verwandelte Sinner seinen zweiten Matchball.

Im Halbfinale bekommt es Sinner mit Novak Djokovic zu tun. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger hatte in der Day Session bei klarem Rückstand von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Lorenzo Musetti profitiert. “Wir wissen alle, welche Herausforderung mich erwartet. Das sind die Momente, für die man trainiert und morgens aufsteht”, meinte Sinner, der im Head to Head mit Djokovic 6:4 führt und die vergangenen fünf Duelle allesamt gewann. Das erste Semifinale am Freitag werden Carlos Alcaraz und Alexander Zverev bestreiten.

