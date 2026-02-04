Alcaraz, Djokovic, Zverev und co.: Waren die Australian Open eine neuer Höhepunkt?

Nach dem historischen Titel von Carlos Alcaraz und der Krönung vonElena Rybakina bei den Australian Open gibt es geradezu einen Hype um den Tennissport. Ist die Qualität so gut, wie lange nicht?

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 04.02.2026, 12:42 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Novak Djokovic hatten nach dem Endspiel keine negativen Gedanken.

Auch einige Tage nach den Australian Open ist das finale Wochenende des ersten Grand-Slam-Turniers im Jahr 2026 ein beherrschendes Thema. Und dabei kommt immer wieder die Frage auf, ob der Tennissport in seiner Gesamtheit aktuell einen neuen Höhepunkt erreicht hat.

Das ist natürlich schwer messbar, doch durchaus ist eine aktuelle Begeisterung über die gezeigten Leistungen in den letzten Matches des Turniers wahrzunehmen, dass ein bisschen Euphorie nachvollziehbar ist.

Ob der tolle Halbfinaltag bei den Männern mit zwei fesselnden Fünf-Satz-Matches und fast elf Stunden Topniveau, dem eiskalten Comeback von Elena Rybakina gegen Aryna Sabalenka im Frauenfinale oder der Matchdemonstration von Alcaraz im Endspiel gegen Novak Djokovic, der aus dem Jungbrunnen emporstieg. Tennis hat geliefert!

Zverev und Djokovic erwiesen einen Bärendienst

Und besonders berauschend war dabei die durchgängig hohe Qualität der Topprofis. Natürlich schadete es für den Fortlauf der Saison auch nicht, dass die Herren Zverev und Djokovic diese Australian Open nicht zur nächsten ungefährdeten Sinner-Alcaraz-Show verkommen ließen. Die Weltspitze kommt nach dem ersten Major des Jahres bei den Männern wieder ein wenig dichter daher, bei den Frauen bestätigte sich dieser Eindruck umso mehr.

Die Australian Open haben die Vorfreude auf die Tennissaison 2026 nochmal exorbitant gesteigert. Fast schon schade, dass wir bis zum nächsten Grand Slam in Paris noch über drei Monate warten müssen.