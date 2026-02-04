Federer, Nadal, Sinner, Alcaraz: Aller guten Dinge in Australien sind fünf

Natürlich nur ein Zufall, aber ein charmanter: Roger Federer, Rafael Nadal, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben die Australian Open in einer sehr ähnlichen Phase ihrer Karriere gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.02.2026, 22:03 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Roger Federer nach dem Finale der Australian Open 2009

Schön, dass es Tennisexperten gibt, die auch die großen Zusammenhänge auf ihrem Schirm haben. Bastien Fachan (bei X unter @BastienFachan) etwa, der nach dem Triumph von Carlos Alcaraz am Sonntag bei den Australian Open mit folgender Kuriosität aufwartete: Sowohl Roger Federer wie auch Rafael Nadal, Jannik Sinner und nun Alcaraz haben ihren ersten Titel in Melbourne im Alter von 22 Jahren geholt. Und bei der insgesamt fünften Teilnahme im Hauptfeld.

Das wiederum schreit nach einer kurzen Überprüfung. Beginnen wir mit dem frisch gekürten Champion. Das Alter ist unstrittig, erstmals bei den Australian Open dabei war Carlos Alcaraz im Jahr 2021, wo er sich durch die Qualifikation in die zweite Runde des Hauptfeldes spielte, dort gegen Michael Ymer verlor. 2022 war in der dritten Runde nach einem Instant Classic gegen Matteo Berrettini Schluss, es folgten zwei Viertelfinal-Niederlagen gegen Alexander Zverev und Novak Djokovic. Gegen die Alcaraz in den vergangenen Tagen bei seiner fünften Teilnahme an den Australian Open ja gewinnen konnte.

Weiter im Text: Jannik Sinner hat auch tatsächlich bei seinem fünften Hauptfeld-Auftritt seinen Premieren-Titel in Melbourne gefeiert. 2024 im Endspiel gegen Daniil Medvedev nämlich, nach 0:2-Satzrückstand. 2020 war in Runde zwei Schluss gegen Marton Fuscovics, im darauffolgenden Jahr gleich zum Auftakt gegen Denis Shapovalov, danach war zweimal Stefanos Tsitsipas (remember him?) Zu stark: 2022 im Viertelfinale, ein Jahr später im Achtelfinale.

Und damit zu den bereits emeritierten Legenden: Rafael Nadal war erstmals 2004 bei den Australian Open am Start (Drittrunden-Niederlage gegen Lleyton Hewitt, gegen den er auch ein Jahr später verlor). 2006 ließ Nadal aus, dann verlor er gegen Fernando Gonzalez im Viertelfinale. Und 2008 immerhin schon im Halbfinale gegen Jo-Wilfried Tsonga. Ehe sich der erste Titel einstellte: mit einem Finalsieg gegen Roger Federer.

Apropos: Der Swiss Maestro ist 2000 und 2001 jeweils in der dritten Runde an Arnaud Clement gescheitert (Why? How?). Es folgten zwei Achtelfinal-Niederlagen gegen Tommy Haas (2002) und Angstgegner David Nalbandian (2003). Den Bann gebrochen hat Roger Federer bei seinem fünften Antreten in Melbourne - mit dem Endspielerfolg gegen Marat Safin im Jahr 2004.



