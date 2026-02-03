Australian Open: Tennis boomt - im TV, Stream und Web!

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 2026 hat gezeigt: Der Tennissport erfreut sich im deutschsprachigen Raum enormer Beliebtheit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2026, 19:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Ja, auch die Ballkinder haben Carlos Alcaraz gerne zugesehen

Der Halbfinal-Tag der Männer bei den Australian Open 2026 war zum einen natürlich sportlich historisch: Beide Matches zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz sowie im Anschluss zwischen Novak Djokovic und Jannik Sinner gingen über die volle Distanz, Alcaraz und Zverev standen fünfeinhalb Stunden auf dem Court, Djokovic und Sinner ein wenig kürzer.

Das hat auch bei den Tennisfans im deutschsprachigen Raum Anklang gefunden. In Österreich hat etwa ServusTV bis zu 322.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 23% vor den Bildschirmen bei der Partie zwischen dem Rekordchampion Djokovic und Titelverteidiger Sinner gezählt. Beim Endspiel zwischen Alcaraz und Djokovic waren es dann 221.000. So groß waren die Einschaltzahlen seit dem Finalauftritt von Dominic Thiem Anfang 2020 nicht mehr.

Top-Einschaltquoten bei Zverev vs. Alcaraz

Auch Eurosport meldet tolle Zahlen: So hatte das Match zwischen Alcaraz und Zverev in der werberelevanten Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) eine durchschnittliche Einschaltquote von knapp 15 Prozent. Den fünften Satz verfolgten dann 720.000 Tennisfans bei Eurosport. Über 0,41 Mio. Zuschauer bei einem Zielgruppen-Marktanteil von 7,3 % verfolgten das Djokovic-Sinner-Match.

Auch im Stream wurde das erste Major der Saison sensationell gut angenommen: Bei ServusTV On erreichen die Australian Open insgesamt 426.000 Video Views und verzeichnen damit 25 Prozentpunkte mehr Video Views als die „Australian Open“ im vergangenen Jahr.

Dazu kommt noch die starke Resonanz bei tennisnet.com: Am Halbfinalfreitag gab es auf der Homepage und in der App insgesamt 875.000 Zugriffe. Mit zwei Worten ausgedrückt: Tennis boomt!

