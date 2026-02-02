Australian Open: Jüngster hier, Jüngster da - Carlos Alcaraz bricht weiter die Rekorde

Carlos Alcaraz hat sich mit seinem Triumph in Melbourne weitere Einträge in die Tennis-Geschichtsbücher gesichert. Vorerst hauptsächlich in der Reihe “Jüngster Spieler, der…”.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2026, 08:16 Uhr

“Carlitos” ist der König von Melbourne - erstmals in seiner Karriere. Denn der Titel bei den Australian Open hatte dem guten Carlos Alcaraz noch gefehlt. Und beinahe wär's dabei geblieben. Im Halbfinale gegen Alexander Zverev litt der Spanier an Krämpfen, fightete sich trotz 3:5-Rückstand im entscheidenden fünften Satz noch durch. “Believing”, so sein Geheimnis, wie er nach dem Match erklärte, “immer an sich glauben”.

Das tat Alcaraz auch im Finale, in dem Novak Djokovic den besseren Start erwischte. Alcaraz aber blieb cool, ließ den 38-Jährigen im Laufe der nächsten Sätze immer weitere Wege gehen. Vor allem, weil er Djokovic immer wieder durch kurz cross gespielte Topspin-Bälle aus dem Feld trieb.

Am Ende stand ein souveräner Sieg in vier Sätzen. Und der insgesamt bereits siebte Majortitel für Alcaraz. Mit nur 22 Jahren.

Womit Alcaraz wieder mal mehrere Altersrekorde brach.

Carlos Alcaraz: Karriere-Grand-Slam mit nur 22 Jahren

Vorneweg den, als jüngster Akteur den Karriere-Grand-Slam vollendet zu haben: den Sieg bei allen Majortiteln. Bislang hatte dieses Ranking Donald Budge angeführt - er war 1938 zwei Tage vorm 23. Geburtstag in Roland-Garros erfolgreich für Majorsieg Nummer 7. Es folgen: Rod Laver (24 Jahre), Rafael Nadal (24), Fred Perry (26), Roy Emerson (27), Roger Federer (27), Novak Djokovic (29) und Andre Agassi (29).

Jüngster Spieler mit 7 Majortiteln

Ebenso den, als jüngster Spieler bereits sieben Majortitel inne zu haben. Mit 22 Jahren und 9 Monaten liegt Alcaraz damit vor Björn Borg (23 Jahre), Rafael Nadal (24), Mats Wilander (24), Pete Sampras (24), Roger Federer (24), John McEnroe (25) und Novak Djokovic (27).

Alcaraz hat bereits den Rekord als jüngste Nummer 1 der Welt inne, ebenso den, als jüngster Spieler mindestens einen Majortitel auf allen Belägen zu gewinnen.

Macht Alcaraz in diesem Tempo weiter, ist absehbar, dass sich seine Rekorde künftig nicht mehr nur auf sein junges Alter beziehen werden.