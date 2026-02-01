Australian Open: Alcaraz ist der neue Chef von Melbourne - Finalsieg gegen Djokovic!

Carlos Alcaraz hat erstmals die Australian Open gewonnen. Der Weltranglisten-Erste bezwang im Endspiel 2026 Rekorchampion Novak Djokovic mit 2:6, 6:2, 6:3 und 7:5.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.02.2026, 12:56 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Sonntag in Melbourne

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

25. Major-Titel für Novak Djokovic oder Komplettierung des Karriere-Grand-Slams für Carlos Alcaraz? Das war die große Frage vor diesem Finale des Australian Open 2026. Und der Spanier beantwortete diese mit einem 2:6, 6:2, 6:3 und 7:5 zu seinen Gunsten.

Den ersten Satz seines elften (!) Endspiels bei den Australian Open spielte Novak Djokovic beinahe perfekt. Djokovic ging bei seinen Schlägen enormes Risiko ein. Und wurde dafür belohnt, traf die Linien. Alcaraz konnte nur staunen. Und musste sich nach dem 2:6 mit seiner Box ausgehend beraten. Denn der Weltranglisten-Erste war bis zu diesem Zeitpunkt chancenlos.

Umso wichtiger für Alcaraz, dass er zu Beginn des zweiten Satzes ein schnelles Break zum 2:1 schaffte. Djokovic hatte zwar noch eine Chance auf ein kleines Comeback, ließ diesen Durchgang dann aber laufen. TV-Expertin Babsi Schett, die in der Rod Laver Arena direkt am Court saß, entdeckte erste Anzeichen von Müdigkeit bei Djokovic.

Diese schien sich auch im dritten Satz zu manifestieren, in dem Novak Djokovic gleich zweimal seinen Aufschlag abgeben musste. Alcaraz dagegen wurde immer stabiler, ging mit dem 6:3 erstmals in Führung.

Anfang des vierten Satzes wehrte sich Djokovic dann erfolgreich gegen eine mögliche vorzeitige Entscheidung: Für den Ausgleich zum 1:1 benötigte Djokovic zwölf Minuten, ließ sich dafür - mit Recht - vom Publikum feiern.

Beide Spieler mussten am Freitag im Halbfinale ja über die volle Distanz gehen, Alcaraz gegen Alexander Zverev, Djokovic gegen Jannik Sinner. Die äußeren Bedingungen beim Finale waren aber eher angenehm kühl. Dass das Dach indes fast komplett geschlossen war, stieß Carlos Alcaraz sauer auf. Der Spanier bevorzugt bekanntlich Tennis unter freiem Himmel.

Im neunten Spiel schien sich dann ein Deja-Vu abzuzeichnen: Denn plötzlich hatte Djokovic nach Abwehr von insgesamt sechs Breakbällen alleine im vierten Satz plötzlich selbst eine Chance bei Aufschlag Alcaraz. Im Gegensatz zum Halbfinale gegen Jannik Sinner konnte Djokovic diese aber nicht nutzen, Alcaraz ging mit 5:4 in Führung.

Ein paar Minuten späer hatte Carlos Alcaraz aber zwei Matchbälle. Und mit einem Vorhandfehler von Novak Djokovic komplettierte der Spanier seinen Karriere-Grand-Slam.

