Australian Open live: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic bestreiten heute das Endspiel der Australian Open 2026. Das Match gibt es ab 09:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2026, 21:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Carlos Alcaraz bestreiten heute das Endspiel der Australian Open 2026

Es wird die zehnte Begegnung zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz werden, der Serbe hat im Head-to-Head die Nase knapp mit 5:4-Siegen vorne. Das letzte Treffen ging im Halbfinale der US Open allerdings an Alcaraz.

Beide Spieler kommen aber auf der letzten Rille daher. Denn die Halbfinalspiele haben sowohl Djokovc gegen Jannik Sinner wie auch Alcaraz gegen Alexander Zverev alles abverlangt.

Alcaraz vs. Djokovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic gibt es ab 09:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne