Australian Open 2026 feiern Besucherrekord

Die Australian Open 2026 haben so viele Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt wie noch nie. In Melbourne sind sogar mehr Fans dabei als bei den US Open.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2026, 13:20 Uhr

© Getty Images Rod Laver Arena

Insgesamt 1.368.043 Tennisfans strömten in den drei Wochen zum Grand-Slam-Auftakt nach Melbourne, davon 1.150.044 in den zwei Hauptfeldwochen. Während es hier “nur” rund 50.000 Fans mehr waren, hatte vor allem die Quali-Woche verstärkten Zuspruch: Hier kamen rund 100.000 Tennisfans mehr auf die Anlage als noch in 2025.

In diesem Jahr kam zudem mit dem ersten Sonntag ein Tag mehr für die Hauptfeldspiele hinzu.

Schon seit mehreren Jahren versuchen die Australian Open, French Open und US Open die Vorwoche der Hauptfeldspiele attraktiver zu machen. Waren sie früher eher ein Geheimtipp für Fans, den Spielerinnen und Spielern beim Training oder den Qualifikationsspielen zuzuschauen, ist diese Woche nun deutlich mehr auf Event getrimmt. Im Melbourne Park unter anderem mit Konzerten, Showkämpfen (wie dem von Roger Federer) oder dem One Point Slam. Bei den US Open fand im vergangenen Jahr in dieser Woche gar das neu gestaltete Mixed-Turnier statt.

Australian Open: Mehr als 500.000 Fans mehr als noch im Jahr 2000

Aber auch, was die Hauptfeldrunden angeht, ist der Zuspruch der letzten Jahre unübersehbar. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren hier noch 501.251 Fans live am Start und 2014 noch 643.280, knackte man 2024 erstmals die Millionenmarke mit 1.020.763 Zuschauern.

Zwar hat man in diesem Zeitraum auch die Fläche des Turniergeländes deutlich ausgebaut, ist auch gefühlt deutlich mehr los und die Schlangen an den Nebenplätzen deutlich länger. Ähnlich läuft es auch bei den übrigen Majorturnieren.

Die Australian Open halten allerdings den Zuschauerrekord: Bei den US Open 2025 waren über die drei Wochen verteilt 1.144.562 Fans live vor Ort.