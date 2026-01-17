Australian Open: Federer/Agassi/Barty gewinnen Showmatch gegen Hewitt und Rafter

Fünf Legenden in der “Opening Night”: Roger Federer, Andre Agassi, Lleyton Hewitt und Patrick Rafter - und am Ende auch Ashleigh Barty - haben die Rod Laver Arena vor Turnierbeginn schon mal aufgewärmt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 10:59 Uhr

© Getty Images Andre Agassi, Roger Federer, Rod Laver, Patrick Rafter, Lleyton Hewitt

Federer kam dabei erstmals seit seinem letzten Auftritt in 2020 wieder nach Australien, mit dem gesamten Family-Verbund im Schlepptau. Papa Robert habe er etwas überreden müssen, der weite Flug halt, erzählte Federer.

Der fünffache Australian-Open-Champ hatte beim Showmatch prominente Unterstützung. Andre Agassi stand an seiner Seite, und gegenüber: die beiden Aussie-Legenden Lleyton Hewitt und Patrick Rafter. Um den Münzwurf kümmerte sich der Mann, dem der Court “gehört”: Rod Laver. Unter den Zuschauern übrigens: Novak Djokovic, Rekordchamp in Melbourne mit zehn Turniererfolgen.

Das Match? Schöne Unterhaltung. Und eine Erinnerung an alte Zeiten. Agassi überzeugte mit purer Gewalt (und schwachem Volley - zum Ende des ersten Satzes legte er den wohl leichtesten Flugball des Matches ins Netz), Federer mit Gefühl, Hewitt mit stabiler Rückhand und immer noch beeindruckendem Antritt. Und Rafter mit Volleys (und schwachem Vorhand-Return).

Ashleigh Barty als Überraschungsgast

Hewitt/Rafter holten den ersten Durchgang mit 4:2, Agassi/Federer den zweiten mit 4:2. Dann, zu Beginn des Entscheidungsdurchgangs, kam Überraschungsgast Ashleigh Barty und gönnte Agassi eine Verschnaufpause. Barty hatte ihr Heimspiel in Melbourne in 2022 gewonnen (was Hewitt und Rafter nie gelungen war) und anschließend, vollig mit sich im Reinen, ihre Karriere beendet (und zwei Kinder auf die Welt gebracht).

Das Ergebnis natürlich nebensächlich. Aber fürs Protokoll: Barty/Federer/Agassi - Hewitt/Rafter 2:4, 4:2, 4:2.

Die Australian Open 2026 starten dann am Sonntag mit dem regulären Programm. Unter anderem stehen dann schon Alexander Zverev, Aryna Sabalenka und Carlos Alcaraz auf dem Platz.