Australian Open: Alcaraz, Zverev, Sabalenka starten schon am Sonntag

Der erste Spieltag der Australian Open 2026 bringt schon die Auftritte von Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka und Alexander Zverev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.01.2026, 10:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz bestreitet am Sonntag die Night Session bei den Australian Open

Starting with a Bang! So könnte man den Spielplan der Australian Open für diesen Sonntag interpretieren. Denn alleine die Night Session (ab 9 Uhr MEZ) hat es in sich. Diese wird nämlich von Aryna Sabalenka gegen die Französin Tiantsoa Rakotomanga Rajaohna eröffnet. Und wenn schon die Nummer eins der Frauen in der Rod Laver Arena aufschlägt, dann spricht ja nichts dagegen, dass Sabalenka ihr männliches Pendant nachfolgt.

Und so wird auch Carlos Alcaraz seine Jagd auf die Vollendung des Karriere-Grand-Slams schon am Sonntag beginnen. Und zwar gegen den Australier Adam Walton.

Alexander Zverev wird da schon unter der Dusche sein. Die deutsche Nummer eins darf ebenfalls im größten Stadion ran, allerdings schon am Nachmittag. Zverev eröffnet ja gegen den Kanadier Gabriel Diallo. Keine einfache Aufgabe.

Und sonst so? Geht etwa auch Alexander Bublik schon zu Werke. Bublik hat zuletzt ja den Titel in Hong-Kong geholt, in Melbourne eröffnet er nun parallel zu Sabalenka die Nachtaktivitäten auf in der Margaret Court Arena.

Ihren mal wieder möglicherweise letzten Auftritt bei den Australian Open könnte Venus Williams auch schon übermorgen haben. Die siebenmalige Major-Siegerin im Einzel macht in der John Cain Arena gegen Olga Danilovic die Lichter aus …

Hier das Programm für den Sonntag bei den Australian Open 2026

