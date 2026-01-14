One Point Slam: Amateur Jordan Smith sichert sich die Million!

Das ist eine Sensation! Amateur Jordan Smith hat am Mittwoch den One Point Slam in Melbourne und damit eine Million Australische Dollar gewonnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.01.2026, 12:39 Uhr

© Getty Images Jordan Smith gewann den One Point Slam

Jordan Smith hat am Mittwoch sensationell den One Point Slam in Melbourne gewonnen. Der Amateur aus Sydney gewann das Überraschungsfinale gegen die Weltranglisten-117. Joanna Garland beim einzigartigen Showevent in der Rod Laver Arena und sicherte sich damit eine Million Australische Dollar.

Smith, der sich vor dem Hauptevent durch die lokale Vorausscheidung gekämpft hatte, besiegte auf dem Weg zum Titel neben Garland am Mittwoch Pedro Martinez (Halbfinale), Amanda Anisimova (Viertelfinale), Jannik Sinner (Achtelfinale), Laura Pigossi (zweite Runde) und den Australian-Rules-Football-Spieler Bailey Smith (erste Runde).

“Ich kann nicht einmal reden. Das ist unglaublich", sagte Smith in einer ersten Reaktion auf dem Platz. Er werde das gewonnene Geld investieren und sich ein Haus in Sydney kaufen.

Viele Überraschungen in der Rod Laver Arena

Das Showevent in der Rod Laver hatte einige Überraschungen zu bieten. Sinner, der die Australian Open als zweifacher Titelverteidiger in Angriff nehmen wird, scheiterte nach einem Servicefehler im Achtelfinale am späteren Sieger Smith. Alexander Zverev unterlag Garland, die anschließend auch noch gegen Nick Kyrgios, Maria Sakkari und Donna Vekic gewann, gleich in seiner Auftaktpartie.

Garland war längst nicht die einzige Frau, die gegen einen Weltklassespieler gewann. Sakkari schlug den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, Iga Swiatek besiegte sowohl Flavio Cobolli als auch Frances Tiafoe und Anisimova behielt gegen Daniil Medvedev die Oberhand. Die Schlagzeilen sollte aber letztlich Sensationsmann Smith dominieren.