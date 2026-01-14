One Point Slam: Wer möchte mit fünf Punkten zur Million?

Im Vorfeld der Australian Open wird ein „Turnier“ ausgetragen, bei dem die einzelnen Matches mit nur einem Punkt entschieden werden. Zu gewinnen gibt es eine Million Australische Dollar.

von Jens Huiber

14.01.2026, 07:36 Uhr

© Getty Images Coco Gauff wird in Melbourne am "One Point Slam" teilnehmen

Bei einem Turnier mitzumachen, bei dem pro Match lediglich ein Punkt ausgespielt wird, ist eine besondere Herausforderung. Gerade bei den Frauen lässt sich die Liste sehen. Mit Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina und Jasmine Paolini haben gleich vier Top-Ten-Asse ihre Zusage abgegeben.

Mit nur wenigen Punkten (maximal sechs, für die gesetzten Spieler fünf) kann man eine Million Australische Dollar einzustreichen. Angeführt wird das gemischte Feld von Carlos Alcaraz, auch Jannik Sinner und Alexander Zverev sind dabei. Neben den insgesamt 24 Profis dürfen sich auch Amateure und Promis (z. B. Andy Lee und Jay Chou) am Showturnier versuchen.

Antwort auf Mixed-Konkurrenz in New York

Wenn man so will, dann ist dieser „One Point Slam“ die Antwort der Australian Open auf den neu gestalteten Mixed-Wettbewerb bei den US Open. Dieser wurde von Publikum bestens angenommen, auch in New York gab es eine Million (allerdings US-)Dollar zu gewinnen.

Und am Ende setzten sich bekanntlich trotz der Teilnahme vieler Einzelstars mit Andrea Vavassori und Sara Errani zwei Doppelspezialisten durch. Die werden in Melbourne nicht zum Zug kommen.

