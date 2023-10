ATP Masters Shanghai: Ben Shelton ringt Jannik Sinner im Achtelfinale nieder

Ben Shelton hat die Siegesserie von Jannik Sinner beendet. Der US-Amerikaner besiegte den Weltranglistenvierten aus Südtiroler im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Shanghai mit 2:6, 6:3 und 7:6 (5).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.10.2023, 19:09 Uhr

Jannik Sinner und Ben Shelton lieferten sich ein packendes Duell

Jannik Sinners Siegesserie ist vorbei: Der Südtiroler musste nach seinem Turniersieg in Peking im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Events in Shanghai erstmals nach zuvor sieben Erfolgen am Stück wieder eine Niederlage hinnehmen. In der Runde der letzten 16 unterlag der Weltranglistenvierte dem US-Amerikaner Ben Shelton nach hartem Kampf 6:2, 3:6 und 6:7 (5).

https://x.com/TennisTV/status/1711731401257611481?s=20

Nach einer brillanten Vorstellung im ersten Abschnitt riss bei Sinner im zweiten Durchgang etwas der Faden. Shelton wusste dies umgehend für sich zu nutzen und einen Entscheidungssatz zu erzwingen. In diesem fanden beide Spieler einige Möglichkeiten vor, ein Break sollte aber keinem gelingen.

Wechselbad der Gefühle im Tiebreak

Im abschließenden Tiebreak lief zunächst alles für Shelton, der 21-Jährige ging rasch mit 4:0 in Führung. Sinner steckte aber nicht auf und gewann fünf Punkte in Folge. Es sollte nicht die letzte Wende sein, sichert sich Shelton anschließend doch drei Ballwechsel am Stück und somit auch das Match.

https://x.com/TennisTV/status/1711732408326779088?s=20

Im Viertelfinale bekommt es Shelton mit Sebastian Korda zu tun. Der US-Amerikaner, der sich in der dritten Runde gegen Daniil Medvedev behauptet hatte, schlug Francisco Cerundolo am Dienstag in zwei Sätzen. Zudem sorgte Fabian Marozsan mit seinem Dreisatzsieg gegen Casper Ruud für eine große Überraschung.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai